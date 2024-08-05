Karatepe Mahallesinde bulunan camilerde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileri, Dalgıç’ın ikramlarıyla sevinç dolu anlar yaşadı.

Mahallenin çocuklarına yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren Muhtar İhsan Dalgıç, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak öğrencilere ikramlarda bulundu.

Muhtar Dalgıç, mahallenin çocuklarını ziyaret ederek yaz kuran kursunun önemini anlatarak öğrencilere ikramlarda bulundu. Cami imamına ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Kuran kurslarının önemine değinen muhtar Dalgıç, “Yaz Kur'an Kursları, İslam dini eğitimi çerçevesinde, özellikle yaz aylarında çocuklara ve gençlere yönelik olarak düzenlenen özel dini eğitim programlardır. Bu kurslar, İslam'ı daha iyi anlama, Kuran'ı okuma ve anlama, dua ve ibadetlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi gibi amaçlarla düzenlenir. Bizlerde çocuklarımızı yalnız bırakmayarak onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.