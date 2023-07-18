İhaleyi alan Boğazlıyan’ın yerli ve güçlü firması olan Yazgan Mühendislik, taahhüt edilen süreden önce işleri tamamlayıp muhtarlıklara teslim etmenin haklı gururunu yaşıyor. GES Projesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Muhtarlar, Kaymakam Recep Aydın ve İl Genel Meclisi Üyesi Mikail Demir’e teşekkür ederek, “Elektrik faturasının yükünü üzerimizden aldınız. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Köy Muhtarlarının yüksek elektrik faturalarından kaynaklı şikayetini en aza indirmek için Yozgat İl Özel İdaresi bütçesinden KÖYDES ödeneğinin tamamını Güneş Enerji Sistemi için tahsis ettiren İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir, muhtarların ve köy halkının hayır duasını alıyor.

İl Özel İdaresi’nden Boğazlıyan İl Özel İdaresi’ne aktarılan ve geçtiğimiz ay içerisinden ihalesi gerçekleştirilen GES Projesi’nde büyük fedakarlık yaparak ihaleyi alan yerli ve bölgemizin güçlü firması Yazgan Elektrik, taahhüt edilen günden önce köyleri Güneş Enerji Sistemi ile buluşturdu.

Önceki gün Yoğunhisar ve Yapalak Köyleri ’ne giderek yapılan çalışmaları yerinde gören İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir, yüklenici firma Yazgan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yazgan’a yapmış olduğu titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bölgenin güçlü firması olmanın avantajını ihaleyi alarak gösteren Yazgan’ın, köyleri Türkiye’nin en güçlü ve kaliteli panellerinden birisi olan CW’yi köylerle buluşturmasından ötürü büyük takdir topladığını belirten Mikail Demir, “Köy muhtarlarımızın yükü GES sayesinde en aza inecektir” dedi.



Abdilli, Belören, Çakmak, Çalapverdi, Dereçepni, Devecipınar, Esentepe, Gövdecili, Güveçli, Karakuyu, Müftükışla, Özler, Yapalak, Yenikışla ve Yoğunhisar köylerimiz Güneş Enerji Sistemi sayesinde elektrik faturaları yüzde 50 azalmış olacak. GES sayesinde hem köylülerimizin cebinden daha az para çıkacak, hem de muhtarlıklarımız fatura sıkıntısından bir nebze olsun kurtulmuş olacak. Öyle muhtarlarımız var ki, köylünün susuz kalmaması için hem muhtarlık maaşını yetmediği yerde kendi emekli maaşı ile ödüyordu. GES sayesinde hem su sorunu giderilmiş hem de yüksek elektrik faturaları tarihe karışmış olacaktır.

Ben bir kez daha bu hizmetlerin köylere getirilmesinde gayretleri ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı eski Yardımcımız sayın Fuat Oktay Beyefendi’ye, Adalet eski Bakanımız sayın Bekir Bozdağ’a, Yozgat Milletvekillerimiz sayın Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a, Yozgat eski Milletvekilimiz sayın Yusuf Başer’e, Yozgat Valimiz sayın Ziya Polat’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz sayın Nazif Yılmaz’a, Boğazlıyan Kaymakamımız sayın Recep Aydın’a, Belediye Başkanımız sayın Gökhan Coşar’a, İlçe Özel İdaresi Müdürü Hayati Kurnaz’a, Yazgan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ergün Yazgan’a teşekkür ediyor, kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.



AYCAN: 10-15 BİN LİRA KATKI SAĞLAYACAK



Yoğunhisar Köyü’nün Güneş Enerji Sistemi (GES)’e kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Muhtar Turudu Aycan, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın’a, İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir’e ve yüklenici firma Yazgan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yazgan’a teşekkür etti.

Yapımı tamamlanan ve elektrik üretimine başlayan GES’leri yerinde görmek için Yoğunhisar Köyü’ne gelen Mikail Demir ve Ergün Yazgan’ı misafir eden Köy Muhtarı Aycan, “Malumunuz bütün köylerin en büyük sorunu içme suyu elektrik faturalarıydı. Köyümüz içme suyuna kullandığımız elektriğin en az yüzde ellisini karşılayacak olan GES Projesi için ne kadar teşekkür etsek az.

Ayrıca; Güneş Enerji Sistemi’nin yapımını üstlenen Yazgan Mühendislik’e köyümüzü; kaliteli, uzun ömürlü, yüksek verimli CW panelleri ile buluşturması ve tanıştırmasından dolayı teşekkür ediyoruz.

İnşallah GES sayesinde köyümüze her ay 10-15 bin lira katkı sağlayacak. Bu hizmetin köyümüze gelmesinde gayret ve çabalarını esirgemeyen İlçe Kaymakamımız sayın Recep Aydın, İlçe Özel İdare Müdürümüz sayın Hayati Kurnaz’a, İl Genel Meclis Üyemiz sayın Mikail Demir’e şahsım ve köyümüz halkı adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



YAPALAK’TA GES MUTLULUĞU



Yoğunhisar Köyü ziyareti sonrası Yapalak Köyü’ne geçen İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir, Köy Muhtarı Feridun Sütçü ile GES alanında buluştu. İlçe Kaymakamı Recep Aydın ve İl Genel Meclis Üyesi Mikail Demir’e teşekkür eden Sütçü, proje sayesinde elektrik faturaları yükünün yarı yarıya azalacağını söyledi.

Güneş Enerji Sistemi Projesi’ni Yapalak Köyü ile buluşturan Yazgan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yazgan’a da teşekkür eden Muhtar Feridun Sütçü, “Yapmış olduğu çalışmada kaliteden ödün vermeyen, Türkiye’nin en iyi ve en kaliteli panallerinden birisi olan CW ile Yapalak Köyümüzü buluşturan Yazgan Mühendislik tarafından yapımı tamamlanan GES sayesinde hem köyümüzün suyu aksamayacak, hem de köylülerimizin cebinden daha az para çıkacak” diye konuştu. Haber Merkezi