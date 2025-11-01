Antalya siyasetinde son günlerde gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melek Kurukama, kamuoyunun merak ettiği soruların odağında yer alıyor.

Kurukama Hakkındaki İddialar

İddialara göre, Kurukama Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli pozisyonlarda çalıştı, aynı zamanda Konyaaltı Eğitim Vakfı’nda görev aldı.

Özel üniversite eğitimini tamamlayan Kurukama, iş yaşamına adım atarken Antalya’nın sosyal ve profesyonel çevresinde aktif rol oynadı.

Kurukama Kimdir Kaç Yaşındadır?

Resmî kaynaklarda doğum tarihi net olarak açıklanmayan Kurukama’nın, çevresinden edinilen bilgilere göre 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık olarak 1988-1992 yılları arasında doğduğu düşünülüyor.

Doğum yeri konusunda kesin bilgi olmasa da Antalya ve çevresiyle güçlü bağlara sahip olduğu biliniyor.

Melek Kurukama’nın hayatına dair kesin bilgilere ulaşılmalıştır.

Aşk İddiaları

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Kurukama ve Böcek arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen ilişki, belediye kaynaklarının kullanımıyla bağlantılı iddialara konu oldu.

İddialar arasında lüks bir sitede ev sahibi olması, Konyaaltı Eğitim Vakfı’nda görev alması ve Büyükşehir Belediyesi’nde özel araç ve hediyelerle desteklendiği öne sürülüyor.

Savcılığa verdiği ifade, 2015’ten itibaren başlayan ilişki ve 2019 sonrası görev değişikliklerini detaylı şekilde açıklıyor. Tüm bu gelişmeler, Melek Kurukama’yı Antalya siyasetinin en çok merak edilen figürlerinden biri hâline getirdi.