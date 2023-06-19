Yozgat’ta yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde bağ ve bahçe işleri de yoğunluk kazandı. Bu anlamada yaz döneminde sebzesini kendisi üretmek isteyen vatandaşlar aldıkları fideleri geçtiğimiz haftalarda toprakla buluşturdu.

Titiz bir ekimin ardında mahsullerin büyümesini ve sebze vermesini bekleyen üreticiler, şu sıralar gelişimden memnun. Özellikle domates, biber, salatalık gibi fidelerde döllenme başladı. Güneşin de kendini göstermesi ile gelişimini daha da artıracak olan bu fideler, önümüzde ki ay ortasında ilk sebzesinin vermeye başlayacak.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ’NDEN TAVSİYE VAR!

Yozgat’ta ki ziraatciler fide yetiştiriciliğinde üreticiye püf noktalarını anlattı. Fide ekimi sırasında alt gübreleme işleminin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri, “Güzel bir ekimin ardından bol su ile fideler desteklenmelidir. Bu süreçte fidelerin takibinde önemlidir. Özellikle yaprak kısımları bir bir kontrol altında tutulmalı ve oluşabilecek hastalıklara karşı erken müdahale yapılması gerekmektedir.

Bu konuda Yozgatlı ziraat mühendisleri olarak bizler her daim danışmaya açığız. Çözüm yolu konusunda da üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Bu yıl bilindiği üzere yapışların bol olması ürünlerde yaprak sararması, küf gibi hastalıkları da beraberinde getirdi. Bu durumu kontrol altında tutmak için üreticiye gerekli desteği sağladık. Bunun dışında fidelerde böcek kesmesi olayı da yaşanıyor. Bunun içinde kullanılabilecek gerekli ilaçlama desteği sağlamaktayız. Emeklerin heba olmaması adına tüm üreticilerimizi ziraat mühendisleri ile irtibatta olmasını tavsiye ediyoruz” dediler.

EN İYİ ÜRÜN İÇİN BUNLARA DİKKAT!

En iyi verim için gerekli tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmeyen Mühendisler, “Fidelerin gelişim sırasında sulamanın yanı sıra çapalama işlemleri de büyük bir önem arz etmektedir. Fide etrafında bulunan yabani otlar bu gelişime sekte vuruyor. Gözlemler sırasında dip kısımlardan çıkan en ufak ot türüne anında müdahale edilmelidir.” dediler.

DAMLAMA SULAMANIN ÖNEMİ

Fide yetiştiriciliğinde damlama yolu ile sulama yapmanın hem ürünün yetişmesinden, hem de su tasarrufu konusunda büyük öneme sahip olduğunu belirten mühendisler, “Su kaynaklarımızı iyi şekilde kullanmalıyız. Salma su ile yapılan işlemler hem ürüne zarar veriyor, hem de su kaynaklarının kısa sürede çekilmesine denen oluyor. Bu konuda en faydalısı damlama sulama sitemleridir. Bizlerin tavsiyeleri tüm çiftçilerimize bu konudadır” dediler. Alpaslan Demir