Muharrem ayına özel olarak farz niteliğinde bir namaz bulunmamakla birlikte, nafile namazlarla bu mübarek ayın değeri artırılabilir. İlk gece namazı ise her rekatta bir Fatiha, on Ayetel Kürsi ve on İhlas okunarak on rekat olarak kılınır. 2024 yılında bu namaz, 6 Temmuz Cumartesi'yi 7 Temmuz Pazar'a bağlayan gece ibadet edilir. Muharrem ayının ilk gününde ise Hicri yeni yıl niyetiyle kılınacak olan iki rekatlık bir namaz önerilir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayı’nın orucundan sonra en faziletli oruç, ‘Allah’ın Ayı’ olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlarının dışındaki en faziletli namaz ise gece (teheccüd) namazıdır.”

Muharrem ayı, ibadet yönüyle önemli bir ay olarak kabul edilir ve bu ayda yapılan namazlar büyük sevap getirir. Müslümanlar için bu dönemde nafile namazlar kılmak, kulluk görevlerini yerine getirmenin önemli bir yolu olarak kabul edilir.