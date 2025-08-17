Muhammet Fatih Özkılıç cumhuriyet savcısı olarak başladığı meslek hayatına cumhuriyet başsavcısı olarak devam ediyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan başarılı hukuk insanı yer aldığı kritik dosyalar ve hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor. İşte Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç’ın özgeçmişine dair ayrıntılar…

Hangi Görevlerde Bulundu

Muhammet Fatih Özkılıç eğitimini Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı olarak tamamladıktan sonra 2018 yılında Gümüşhane-Kelkit Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

2020 yılında Bayburt Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Özkılıç 2023 yılında ilk başsavcılık deneyimini yaşadığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine atandı.

Burada yaklaşık iki yıl Suruç Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Muhammet Fatih Özkılıç, 2025 HSK Kararnamesi ile Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.