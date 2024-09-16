Bu atamayla birlikte Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Peki, Muhammet Bilal Macit kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur?

Muhammet Bilal Macit Kimdir?

Muhammet Bilal Macit, 11 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünde burslu olarak devam eden Macit, 2008 yılında mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca yurtdışında da deneyim kazanan Macit, Boston Üniversitesi'nde Avrupa politikaları, medya ve siyaset ilişkileri üzerine dersler aldı. Sabancı Üniversitesi’nde öğrenci birliği başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Yüksek lisans eğitimini İngiltere'de sürdüren Muhammet Bilal Macit, Londra Brunel Üniversitesi’nde işletme dalında yüksek lisansını tamamladıktan sonra King's College London Üniversitesi'nde kamu politikaları üzerine yüksek lisans yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde uluslararası ilişkiler alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Hangi Görevlerde Bulundu?

Muhammet Bilal Macit, siyasi kariyerine 12 Haziran 2011 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak adım attı. 24. Yasama Dönemi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi olarak görev aldı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Avrupa Parlamenterler Forumu’nun TBMM’deki nüfus kalkınma grubu üyesi olan Macit, Türkiye-Moritanya Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanlığı görevini üstlendi. AK Parti'nin dış ilişkiler yardımcısı olarak da görev yapan Macit, 14 Eylül 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atandı.

Atama Kararları

Muhammet Bilal Macit'in Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanması dışında, aynı Resmi Gazete kararlarında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin yerine Musa Heybet atanırken, Sağlık Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç getirildi. Ayrıca Ankara ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine de yeni atamalar gerçekleştirildi.