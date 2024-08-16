Muhammet Ahmet Tokdemir Kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Muhammet Ahmet Tokdemir, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına atandı.

MUHAMMET AHMET TOKDEMİR KİMDİR?

1979 Trabzon/Tonya doğumlu Muhammet Ahmet Tokdemir, ilk, orta ve yükseköğrenimini Trabzon’da tamamlamıştır. 2000 yılında Tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan Tokdemir, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı çeşitli okullarda sosyal bilgiler ve tarih öğretmenliği yapmıştır.

Akademik kariyerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak devam eden Tokdemir, YÖK doktora araştırma bursu programı kapsamında 2011 yılında İngiltere’de araştırma yapma fırsatı bulmuştur. Tarih alanında 2007 yılında yüksek lisans, 2013 yılında ise doktora eğitimini tamamlayan Tokdemir, 2013-2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. 2015-2018 yılları arasında ise Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Muhammet Ahmet Tokdemir, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.