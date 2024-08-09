Diyarbakır doğumlu Muhammed Yakut, 1972 yılında dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut olan Muhammed Yakut, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olarak tanınır. Eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Yakut, iş hayatına akaryakıt sektöründe adım attı. Ankara’da bir yağ fabrikasının sahibi olarak bilinen Yakut, aynı zamanda Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. Evli ve çocuk sahibi olan Muhammed Yakut, son yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündeme geldi.

İŞ HAYATI VE BAŞARILARI

Muhammed Yakut’un iş dünyasındaki başarıları, akaryakıt sektöründeki girişimleriyle başladı. Ankara’da sahip olduğu yağ fabrikasıyla iş dünyasında adını duyuran Yakut, Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak da önemli bir rol üstlendi. Bu başarılar, onu Diyarbakır’ın önde gelen iş insanlarından biri haline getirdi.

KİŞİSEL HAYATI VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Evli ve çocuk sahibi olan Muhammed Yakut, sadece iş dünyasında değil, sosyal medya platformlarında da tanınan bir isim haline geldi. Özellikle suç içerikli videolar paylaşarak dikkat çeken Yakut, bu paylaşımlar nedeniyle hukuki sorunlarla karşılaştı. Hakkında açılan soruşturmalar ve çıkarılan tutuklama kararları, Yakut’un yurtdışına kaçmasına neden oldu.

HUKUKİ SÜREÇ VE YURTDIŞINA KAÇIŞ

Muhammed Yakut’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, hakkında birçok suçlamanın gündeme gelmesine neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, hakaret, yağma, tehdit ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi suçlardan 14 ayrı kaydı bulunan Yakut hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 6 Nisan 2023 tarihinde Edirne Kapıkule Hudut Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçerek yurtdışına kaçan Yakut, Almanya’ya geçti. İspanya’nın Santander kentinde yakalanan Yakut, uluslararası adli işlemlerin ardından Türkiye’ye iade edilmesi beklenirken serbest bırakıldığı bildirildi.