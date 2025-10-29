Bahis skandalına adı karışan Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek, TFF tarafından disipline sevk edildi.

Muhammed Selim Özbek Kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı karar sonrası kamuoyunun gündemine oturan Muhammed Selim Özbek, son yıllarda Süper Lig’de yönettiği maçlarla dikkat çekmiş bir hakemdir. Ankara bölgesi hakemi olarak kariyerine başlayan Özbek, uzun yıllar alt liglerde görev yaptıktan sonra Klasman Hakemliğine yükselmiş ve ardından gösterdiği performansla 2024 yılında Üst Klasman Hakem kadrosuna dahil edilmiştir.

Hakemlik kariyerine genç yaşta adım atan Özbek, disiplinli yönetimi ve karar tutarlılığıyla özellikle 2023–2024 sezonunda ön plana çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında birçok resmi organizasyonda görev almış, aynı zamanda TFF hakem seminerlerinde genç hakemlere mentorluk yaparak deneyimlerini aktarmıştır.

Ancak son dönemde isminin bahis skandalında yer alması, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TFF’den Disiplin Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 28 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, bahis skandalına adı karışan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu. Bu listede, Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek de yer aldı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, hakemler hakkında yürütülen disiplin sürecinin adil bir şekilde sonuçlandırılacağı belirtildi. Özbek’in bu süreçte görev durumunun disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar değerlendirileceği ifade edildi.

Spor kamuoyu, hem TFF’nin soruşturma sürecini hem de Özbek’in kariyerinde bundan sonraki adımların ne olacağını yakından takip ediyor.

Yönettiği Maçlar

2025–2026 Trendyol Süper Lig sezonunda Muhammed Selim Özbek, birçok kritik karşılaşmada düdük çaldı. Bu sezon görev aldığı maçlardan bazıları:

Kayserispor – Gençlerbirliği

Göztepe – Başakşehir

Bu karşılaşmalarda gösterdiği performans, futbol yorumcuları tarafından genel olarak “temkinli ve dengeli yönetim” olarak değerlendirilmişti.

Özbek, sezon başında Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibinde de yer almış ve hem saha hem ekran başında aktif görev almıştı.