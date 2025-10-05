2025 Dünya Halter Şampiyonası ve 2021 ile 2022 Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Kariyeri

2018 yılında İtalya'nın San Donato Milanese kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 69 kg'da altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 2021 Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalya kazandı ve gençler dünya şampiyonu oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 2021 Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı. Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 67 kiloda yarıştı.

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Muhammed Furkan Özbek, koparmada 149 kilo ile bronz, silkmede 190 kilo ve toplamda 339 kiloyla 2 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 73 kg'da Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo ile beşinci, silkmede 184 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

Dünya Şampiyonu Oldu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu. Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu koparmada 145 kiloyu kaldırdı. Özbek, toplamda 324 kiloluk rekorla dünya şampiyonu oldu. Bu sıklette diğer sporcu Ferdi Hardal ise koparma müsabakasını 135 kilo ile dördüncü sırada tamamladı.