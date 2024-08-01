Gazze'de öldürüldüğü iddia edilen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in ölümü, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından doğrulandı. IDF, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi” ifadesini kullandı.

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

1965 yılında Mısır'ın işgali altındaki Gazze'nin Han Yunus Mülteci Kampı’nda doğan Muhammed Deif’in gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri'dir. "Deif" ismi, Arapça’da "misafir" anlamına gelir ve Deif, İsrail’in hava saldırılarından kaçmak için göçebe bir yaşam sürdüğü için bu ismi almıştır.

Çocukluğu ve gençliği hakkında detaylı bilgi bulunmayan Deif, Hamas’ın kuruluş sürecinde örgüte katıldı ve İzzeddin El Kassam Tugayları’nda hızla yükseldi. 7 Ekim’de İsrail’e Aksa Tufanı Operasyonu’nu düzenlediği bilinmektedir. Filistinliler tarafından “Üst Akıl”, İsrailliler tarafından ise “Dokuz Canlı Kedi” olarak tanımlanan Deif, 1989 yılında İsrail tarafından hapse atıldı ve bu durum onu El Kassam Tugayları’nı kurmaya teşvik etti. Ayrıca, Hamas militanlarının Gazze’den İsrail’e geçişini sağlayan tünellerin inşasında da önemli rol oynadı.

2000 yılında tekrar hapse giren Deif, İkinci İntifada sırasında kaçmayı başardı. O tarihten itibaren yüzünün net olarak görüldüğü bir fotoğrafı bulunmuyor. 2002 yılında İsrail tarafından gerçekleştirilen suikast girişiminde bir gözünü kaybetti. İsrail, Deif’in bir ayağını ve bir elini kaybettiğini, ayrıca konuşma güçlüğü çektiğini belirtmektedir. 2014 yılında Gazze Şeridi’ne yapılan bir saldırıda Deif’e suikast düzenlenemedi, ancak eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Muhammed Deif’in hayatı, Hamas'ın askeri stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamış ve Ortadoğu’daki çatışmaların seyrini etkilemiştir.