Ukrayna kulüplerinden olan Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan ile resmi sözleşmeye imza attı. Eyüpspor’dan ayrılarak Shakhtar Donetsk’in başına geçen Turan, Ukrayna’da taraftarlarla buluştu. Bu süreçte kulübün medya çalışmalarında görev alan Daria Bondar, Türk kamuoyunun da ilgisini çekti.

Arda Turan ile yaptığı röportajlarda ekranlara yansıyan Daria Bondar, sosyal medyada gündem oldu. Shakhtar Donetsk’in medya direktörlüğünü yürüten Bondar, özellikle Beşiktaş-Shakhtar maçı için geldiği Türkiye’de taraftarlardan büyük ilgi gördü. Konuya dair açıklama yapan Bondar, Türk taraftarlardan sık sık mesajlar aldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

2001 yılında Ukrayna’da doğan Daria Bondar, medya sektöründe uzun süredir görev alıyor. Ulusal kanallarda muhabirlik ve gazetecilik yapan Bondar, aynı zamanda modellik ve dansçılıkla da ilgileniyor. Shakhtar Donetsk'in medya yüzü olarak saha içi yayınlar, röportajlar ve özel dosyalar hazırlayan Bondar, sosyal medyada da aktif bir profil çiziyor.

Daria Bondar, Shakhtar Donetsk’te forma giyen futbolcu Valeriy Bondar ile evli. Instagram hesabından @savinadasha kullanıcı adıyla paylaşımlarına devam ediyor.