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Nevrigül Alan'ın cesedinin bulunmasının ardından, Müge Anlı canlı yayınında olayın suçlularını belirlemek için yoğun bir çaba harcanıyor. Gün geçtikçe yeni bulgular ve iddialar ortaya çıkarken, taraflar birbirlerini suçlama yarışına girdi. Bugün canlı yayında, Nevrigül'ün son görüştüğü kişiler gözaltına alındı. Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin açıklamaları ise dikkatleri üzerine çekti.

"ÖLDÜRSELER DE DÖNÜP BAKMAM"

Nazmiye'nin şok edici itirafları arasında, "öldürseler de dönüp bakmam" sözleri de yer aldı. Cansu Tutaner, Nevrigül'ün ölmeden önce ilişkisi bulunan Barış ile ilgili bilgiler verdi. Nazmiye'nin bir kişiden para aldığı iddiası ve Nevrigül'ün bu ilişkiyi engellemeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca, Bayram adında bir kişinin para gönderdiği de öne sürüldü. Cansu Tutaner, Nevrigül'ün son sözlerini aktararak, "Artık onu öldürseler de kardeşime dönüp bakmam bile" dediğini paylaştı.

Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü sonrasında kardeşi Nazmiye, davanın merkezinde bulunuyor ve üzerindeki şüpheler artıyor. Bugünün bölümünde Nazmiye, ablasının videolarını çekip şantaj yaptığını itiraf etti. Programda tanık ifadelerine yer verilirken, bir tanığın Nazmiye'nin ablası hakkında, "Onu öldürteceğim" dediğini aktarması üzerine, Nazmiye, "Ablamla her gün kavga ederdik. Sinirle hep seni öldürteceğim derdim" şeklinde açıklama yaptı.