Atv ekranlarının sevilen ve uzun soluklu programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in yeni sezonu için geri sayım başladı. 28 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

18 yıldır milyonlarca izleyicinin ekranlarına konuk olan Müge Anlı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve kayıpların bulunması konusundaki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor.

Programın yeni sezonunda da heyecan dolu hikayeler ve sürpriz gelişmelerin izleyicileri beklemesi bekleniyor.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda eylül ayında ekrana gelen programın bu yıl da benzer bir tarihte başlaması öngörülüyor. Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon için titizlikle hazırlık yapıyor ve izleyicilere unutulmaz bir sezon sunmayı hedefliyor.