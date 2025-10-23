Haftalarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündemini meşgul eden ve hakkındaki "üfürükçülük" iddialarıyla kamuoyunda büyük tepki çeken Diyap Diyapoğlu, izleyiciler ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir

Üfürükçü Diyap Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında

Diyap Diyapoğlu, Müge Anlı programında kendisini manevi ilimlere sahip biri olarak tanıtan ve bu iddialarıyla dikkat çeken kişidir.

Diyap Diyapoğlu (Programda "Üfürükçü Diyap" olarak anılmaktadır). Metinde kendisiyle evlenmek istediği belirtilen Sümeyra Öztürk'ün 27 yaşında olduğu bilgisi verilmektedir, ancak Diyap Diyapoğlu'nun kesin yaşına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Diyap Diyapoğlu'nun aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi programda veya kamuya açık kaynaklarda belirtilmemiştir. Yaşamını İstanbul'da sürdürdüğü bilinmektedir.

Kendisini "manevi ilimlere sahip biri" ve "ağzı dualı insan" olarak tanıtmaktadır. İddialarına göre "Ledün ilmine sahip" olduğunu ve hatta "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olduğunu öne sürmektedir.

Evli Mi Çocuğu Var Mı

Diyap Diyapoğlu'nun genç bir kadını evlilik vaadiyle etkilediği iddiaları, programın ana gündemini oluşturmaktadır.

Diyap Diyapoğlu'nun evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak programda adı geçen 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk ile evlenmek istediği iddia edilmektedir.

Sümeyra Öztürk'ün ailesi, kızlarının Diyap adlı bir kişinin ağına düştüğünü, psikolojik baskı altında olduğunu ve bu kişi tarafından kandırıldığını iddia etmiştir.

Diyap'ın genç kızı "Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin" diyerek etkilediği öne sürülmüştür. Sümeyra Öztürk, son yayında Diyap ile birlikte stüdyoya gelmiş ve ailesine "Ben onunla evleneceğim, saygı duyun" diyerek rest çekmiştir.

Diyap Diyapoğlu Hakkındaki Diğer Skandal İddialar ve Programdaki İtiraf Çabası

Diyap Diyapoğlu hakkında sadece Sümeyra Öztürk olayı değil, geçmişe dönük başka iddialar da programda dile getirilmiştir.

Geçmişte büyü yaptığı iddia edilen Diyap'ın, kadınları kandırdığı ve onlardan fotoğraf talep ettiği söylenmiştir. Hatay'dan yayına bağlanan bir kadın, "Eşime ve baldızıma büyü yaptı, yıllar sonra öğrendim" diyerek yaşadıklarını aktardı.

Müge Anlı'nın, kendisini "ağzı dualı" olarak tanıtan Diyap'tan dua okumasını istemesi üzerine, Diyap'ın "Subhaneke" ve "Amentü" dualarını okumaktan kaçınması dikkat çekmiştir. Programda, Diyap'ın soru karşısında boşluğa dakikalarca baktığı gözlemlenmiştir.

Bakanlık Harekete Geçti

Müge Anlı'nın, "Bu durum normal değil, bu çocuklarımız ziyan olmasın" çağrısı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin, Sümeyra Öztürk ile görüşmek üzere programın ardından devreye girdiği bildirilmiştir.

Bu iddialar, Diyap Diyapoğlu hakkında yasal ve sosyal alanda büyük bir soruşturma ve tartışma başlattı.