ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuna 2 Eylül Pazartesi günü etkileyici bir başlangıç yaptı. Programın bu haftaki konusu, Osmaniye'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük oldu. Programda, Mehmet Yörük'ün zehirli su içirilerek öldürüldüğü ve olayın detaylarına dair çarpıcı itiraflar ortaya çıktı.

YASAK AŞK VE ZEHİRLİ SU

Programın canlı yayınında, Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, kocasının ölümüne üfürükçü Mustafa’nın neden olduğunu açıkladı. Sebile Yörük, gözyaşları içinde yaptığı itirafta, eşinin üfürükçü Mustafa tarafından getirilen zehirli suyu içirerek öldürüldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Mustafa bana, Mehmet suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak demişti. Sonrasında Mehmet yere yığıldı ve can çekişerek hayatını kaybetti," şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA GÖZALTILAR

Sebile Yörük'ün itiraflarının ardından, Müge Anlı'nın stüdyosuna emniyet ekipleri geldi. Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük, canlı yayında gözaltına alındı. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin soruşturmayı başlatarak, suçlamaların doğruluğunu incelemeye başladı.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan bu gelişmeler, Mehmet Yörük cinayetinin ardındaki sırları aydınlatmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sebile Yörük, Mustafa'nın kendisini ve çocuğunu da tehdit ederek zehirli suyu içirdiğini iddia etti. Programdaki canlı yayında yaşanan bu olay, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı ve cinayetle ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.