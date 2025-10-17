Sarıkaya İlçe Müftülüğü yetkilileri, 13-21 Ekim İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla ilçe merkezindeki imam hatip okullarını ziyaret etti.
Ziyarette, Sarıkaya İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bekir Çetintaş, Din Hizmetleri Uzmanı Feyzullah Yanık ve Manevi Danışman Hasan Öncebe hazır bulundu.
Ziyaret kapsamında Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya Güngör, Şehit Yılmaz Gündüz Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Sibel Arıkan, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Günay, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aytekin Bulut ve Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammed Hasan Öztürk ziyaret edildi.
Ziyaretlerde, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren tarafından imzalanan Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’ndan “YUVA – Aile Öyküleri” adlı eser okul müdürlerine hediye edildi.
Program kapsamında, İmam Hatipliler Haftası’nın birlik, kardeşlik ve değerleri yaşatma açısından önemi üzerinde duruldu. İlçe yetkilileri, tüm imam hatip camiasının haftasını kutlayarak, eğitim camiasına başarılar diledi.