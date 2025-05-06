Yozgat İl Müftülüğü tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirmek ve daha etkili hizmet sunmak amacıyla İl Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında düzenlenen toplantıya il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, eğitimden sorumlu şube müdürü ve eğitim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Yozgat genelinde bu yaz döneminde açılması planlanan Yaz Kur’an Kursları ele alındı. Eğitimlerin uygulanması, düzenlenecek faaliyetler ve eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirme ve müzakerelerde bulunuldu.

İl Müftüsü Gülden, toplantının verimli geçtiğini belirterek, tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde daha kaliteli bir eğitim dönemi hedeflediklerini ifade etti.