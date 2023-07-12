Düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Müftüleri ve şube müdürleri katıldı.

İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla toplantı düzenlendi.

Çekerek İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde Tevhid Camii altında bulunan kütüphane kafede gerçekleşen toplantıda gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için istişarede bulunuldu.

Toplantıda İl Müftüsü Ali Gülden, Çorum İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Çekerek İlçe Müftüsü Fazıl Saraç ile Giresun İli Tirebolu İlçe Müftüsü olarak tayin edilen Yerköy İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'a plaket takdim ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Müftü Gülden, ilçe müftüleri ile birlikte kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Tevhid Camii ve cami içerisindeki 4-6 yaş ve yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler ile bir araya geldiler. Daha sonra İlçe merkezinde Vakıf merkez şubemiz kanalı ile inşa edilen Merkez Tevhid Camii ve Yozgat için önemli mesire alanlarından birisi haline gelen lavanta bahçesi gezildi. Yasin Nazım Kayhan