Vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırsever vatandaşlara seslenen Müftü Elveren, 28 Haziran’ın son tarih olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü ifade eden Müftü Elveren, "Vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırsever kardeşlerimizin yurt içinde 5 bin 950 lira yurt dışında ise 2 bin 750 lira ödeyerek kurban bağışını Sarıkaya merkez camii karşısındaki TDV kurban standına, cami görevlilerimiz ve TDV Sarıkaya şubesine gelerek veya 'TDV Bağış' online uygulaması üzerinden 28 Haziran’a kadar gerçekleştirebileceklerini" ifade etti. Mustafa Babayiğit