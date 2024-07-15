Müftü Hacıları Ziyaret Etti

Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, kutsal topraklardan dönen hacıları ziyaret etti.

Mübarek mekanlarda yaşadıklarını ve hatıralarını anlatan hacıları tebrik eden Müftü Elveren, bundan sonraki hayatlarında bereketli bir ömür temennisinde bulundu.

Müftü Elveren yaptığı açıklamada, “Hacı kardeşlerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Onlardan güzel şeyler duymakla ve hac anılarını dinlemekle mutlu oluyoruz. Hacılarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın Hac organizasyonundaki başarısını dile getiriyorlar. O Mukaddes beldelerin kokusu üzerimizden hiç kaybolmasın. Rabbim Hacı kardeşlerimizin yaptığı ibadetleri kabul eylesin bu kutsal vazife yerine getirmek isteyen herkese nasip etsin" dedi.