İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü saha çalışmaları neticesinde teknik personeller tarafından yapılan arazi kontrollerinde arpada yaprak lekesi hastalığı gözleyen yetkililer uyarıda bulundu.

“KAYIPLAR ARTIYOR”

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yapılan bilgilendirmede, “Hastalık 4 ile 25 °C arasındaki sıcaklıklarda ve yağmurlu havalarda oluşmaktadır. Arpa yaprak yanıklığı hastalığı daha çok yaprak ayasında görülmekle beraber kında, boğumlarda, sapta ve başakta da ortaya çıkmaktadır. Hastalık belirtileri; önce gri-yeşil, mavimsi bir renkte, oval ve düzgün olmayan yağlımsı lekeler şeklinde, daha sonra lekelerin orta kısmı beyazımsı gri, kenarları da koyu kahverengi ve farklı ölçülerde görülmektedir. Arpa yaprak yanıklığı hastalığı, Türkiye'de arpa yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde görülebilmektedir. Hastalık etmeni genellikle bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltarak üründe kayıplara neden olmaktadır. Verimde oluşacak kayıplar; hastalığın başladığı döneme bağlı olarak, yüzde 30-40 oranına kadar yükselmektedir. Enfeksiyon zamanı ve özellikle bitkide üst yaprakların enfekte olduğu koşullarda elde edilecek üründe kayıplar artmaktadır. Arpa çeşitlerinde kardeşlenme döneminden sonra enfekte edildikleri takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir. İlçemizde hava şartları dikkate alındığında; hastalığın yayılması için uygun bir ortam olduğu ve hastalığın yayılacağı kanaatine varılmıştır. Arpa ekimi yapan üreticilerimizin ekinlerini kontrol etmeleri, herhangi bir hastalık belirtisi gördüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir” denildi.

“BEREKETLİ BİR SEZON DİLERİZ”

Kültürel önlemler ve kimyasal mücadele hakkında yapılan açıklamada, “Hastalığa karşı dayanıklı ve sertifikalı çeşitlerin ekimi yapılmalıdır. Ekimden önce topraktaki yabancı ot ve bitki artıkları, toprak işlemesi ile ortadan kaldırılmalıdır. Hastalığın yoğun görüldüğü alanlarda 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Tohum ilaçlaması, kimyasal mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. İlaçlama zamanı, hastalık etmeninin lekeleri ilk görüldüğünde yapılmalıdır. Tüm yeşil aksamı kaplayacak şekilde yapılmalıdır. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi. Ahmet Ayverdi