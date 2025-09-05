Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verileceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan listelerin 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren 5 gün süreyle ilan edileceği belirtildi.

Açıklamada, “İlk yıl ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait listelere, ilan süresi içerisinde yapılacak itirazların yazılı olarak ilgili parselin bulunduğu ilçe müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.