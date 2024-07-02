İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında yapılan toplantıya Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Şube Müdürü Mahmut Karaağaç ve okul müdürleri katıldı.

Merkez ilçe okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen değerlendirme toplantısında eğitimle ilgili istişarelerde bulunulup talep ve öneriler dinlendi.

Müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak başkanlığında, Müdür Yardımcımız Selçuk Doğandemir ve Şube Müdürümüz Mahmut Karaağaç eşliğinde, okul müdürlerimizin de katılımıyla Müdürlüğümüz Bozok Toplantı Salonunda ilimiz eğitimi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Altınkaynak, toplantıya katılan yöneticilerimiz ve okul müdürlerimizle istişarelerde bulunup talep ve önerilerini alarak, tüm yöneticilerimize emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti” denildi.