Yeni atanan öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe eğitimini konuştuklarını söyleyerek açıklamada bulundu.

Müdür Aksoy açıklamasında, “İlçemize yeni atanan öğretmenlerimizle ilk buluşmayı bugün gerçekleştirdik. Eğitimde başarıya ulaşmak için bu kutsal görevi yürüten öğretmenler arasında birlik ve beraberliğin olması hayati öneme sahiptir. Mesleğe ilk başlayan öğretmenlerimize oryantasyon çalışmalarına önem vermek eğitime ve öğretmene olan yaklaşımımızı daha anlaşılır kılmaktadır. Bugünkü çay buluşmamızda her daim öğretmenlerimizin yanlarında olacağımızı bir defa daha ifade ettik. İlçemize yeni gelen öğretmenlerimize hoş geldiniz diyor, eğitim çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi