Yozgat İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arun ve Şube Müdürü Yılmaz Karaalp, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Agahefendi İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okul müdürü ve idareciler tarafından karşılanan Arun ve Karaalp, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Okulun fiziki durumu, eğitim ortamları ve mevcut projeler hakkında detaylı bilgi alan yöneticiler, öğrencilerin ders sürecine katılımını gözlemledi.

Okul yönetimi tarafından yürütülen akademik, sportif ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi alan Arun ve Karaalp, okulda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yapılan değerlendirmelerde, öğrenci başarısının yükseltilmesi, velilerle iletişimin güçlendirilmesi ve okullar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Arun, öğretmenlerin fedakârlık ve gayretlerini takdir ettiklerini belirterek, okul çalışanlarına teşekkür etti.

Okulda güvenli, motive edici ve çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim ortamının oluşturulması için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. Ziyaret, okul yönetimine ve öğretmenlere başarı dilekleriyle sona erdi.