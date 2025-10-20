Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Öz Sağlık İş Sendikası’nı ziyaret etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcıları Zeynep Yazıcı ve Sevda Şahin ile birlikte Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sendika yetkilileriyle bir araya gelen Topal, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşulları, hakları ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik konuları görüştü.

Topal, kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılmasının ve iş birliğinin güçlendirilmesinin vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükselteceğini vurguladı.

Topal, ziyarette yaptığı açıklamada, “Yerel yönetim ve sendikalar arasındaki iş birliği, sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmak ve çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltmek açısından büyük önem taşıyor. Öz Sağlık-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz bu görüşmeler, önümüzdeki dönemde birlikte yapılacak projelere ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Topal ve heyetine teşekkürlerini iletti.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, çalışanların taleplerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi ve sosyal hizmetlerde kalite standartlarının artırılması için il müdürlüğü ile iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.