Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla basın mensupları arasında dostluk maçı yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmanın ardından İl Müdürü Arif Topal, kurumun yatırım programları ile 2025 yılı etkinlik ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Topal, yaptığı açıklamada, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak toplumun her kesimine ulaşan sosyal hizmetleri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yozgat Valiliği himayesinde yürütülen çalışmaların, “Büyük devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar” anlayışıyla şekillendiğini vurgulayan Topal, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerin her geçen yıl daha da kapsamlı hale geldiğini söyledi.

Topal, “çocukların ihmal ve istismardan korunması, koruyucu aile ve evlat edinme işlemleri, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımı, kadınların fırsat eşitliğine erişimi ve şehit yakınları ile gazilere yönelik destek çalışmaları. 2023-2025 döneminde tamamlanan projeler arasında Yozgat Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Yerköy Engelsiz Yaşam Merkezi, Akdağmadeni Huzurevi, Yeni Kadın Konukevi ve Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi yer aldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Topal, bu kapsamda Yozgat genelinde 2024 yılında 114, 2025’in ilk 9 ayında ise 80 projenin tamamlanarak hayata geçirildiğini söyledi.

Topal, projelerin amacının, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumun refahını artırmak olduğunu dile getirdi.

Topal ayrıca, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” kapsamında yürütülen çalışmalar. Eylem planının 5 stratejik amaç, 15 hedef ve 100 faaliyetten oluştuğu, bu faaliyetlerin önümüzdeki dört yıl boyunca kamu kurumlarının iş birliğiyle sürdürüleceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin tanıtıldığı toplantıda, evlenmeyi planlayan gençlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklandı.

Projeyle gençlerin evlilik sürecinde ekonomik olarak desteklenmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programda, engelli ve yaşlılara yönelik bakım ödemeleri, çocuklu ailelere sağlanan ekonomik destekler ve doğum yardımları hakkında da bilgi verildi.

Yozgat’ta 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerinin toplamının 147 milyon 442 bin 423 lira olduğu belirtildi.