Tarım ve Orman Yozgat İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Ankara’da düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısına katılım sağladığını açıkladı. Toplantıya Yozgat İl Müdürü Ömer Şentürk de katıldı.

Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Talepler İletildi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl Müdürü Şentürk’ün toplantıda tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği konularında Yozgat adına çiftçilerin taleplerini ilettiği belirtildi. Ayrıca, il genelinde yürütülen projelerin detaylarını Bakan ve diğer yetkililere aktardığı ifade edildi.

Şentürk’ün, Yozgat tarım ve hayvancılığının gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler için destek talebinde bulunduğu ve ilde yürütülen projelerin devamını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

Toplantının, kurumlar arası iş birliği, birlik ve ekip ruhunun güçlenmesine katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlara yer verildi: “Bu önemli istişare toplantılarının birlik, beraberlik ve ekip ruhunun güçlenmesi adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm birim amirlerimize saygılarımızı sunuyoruz.”

Yozgat Tarımı İçin Çalışmalar Sürüyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, ilde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen projelere tüm ekipleriyle var güçleriyle devam edeceklerini ifade etti.