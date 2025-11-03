Saraykent İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Erol, ilçede eğitim kalitesini artırmaya yönelik okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaret kapsamında Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulunu ziyaret eden Erol, okulda çeşitli incelemelerde bulundu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Erol, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öğretmenlerden sınıf içi uygulamalar, akademik başarı oranları ve sosyal faaliyetlere dair bilgi alan Erol, eğitim ortamlarının daha verimli hale getirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Erol, öğretmenlerin özverili çalışmalarının eğitimin kalitesini yükselttiğini belirterek, “Eğitim camiamızın fedakâr çalışmaları geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımız için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle de sohbet eden Müdür Erol, öğrencilerin akademik başarılarına yönelik tavsiyelerde bulundu ve derslerine gayretle devam etmelerini istedi. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Erol, onların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Erol, ilçedeki tüm okullarda eğitim ortamlarını iyileştirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Saraykent’te eğitimde niteliği artırmak öncelikli hedefimiz. Okullarımızı düzenli olarak ziyaret ediyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz” diye konuştu.