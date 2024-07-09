Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Arif Topal, Bozok Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. İl Müdürü Topal, çocuklarla oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Topal yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın aile yanında desteklenmesi veya Koruyucu Aile, Evlat Edinme gibi modellerde yetişmesi, anne ve baba sevgisiyle büyümesi, o sevgi ile çocuklarımızın geleceğe hazırlanması vatanımız milletimize hayırlı evlat olması için çok önemli. Bizler burada çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz ancak anne baba sevgisini veremeyebiliyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın aile yanında olmasını çok önemsiyoruz“ dedi.