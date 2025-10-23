İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Osman Baykendi, Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar’ı makamında ziyaret ederek beldeye yönelik altyapı ve içme suyu projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yanar, nazik ziyaretleri nedeniyle Baykendi’ye teşekkür ederek, “Beldemizin içme suyu ve altyapı eksiklikleri konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yapacağımız çalışmaların proje aşamalarını en kısa sürede tamamlayıp hızlı bir şekilde uygulama çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yanar, belediye ile İller Bankası arasındaki iş birliğinin, Eymir’in altyapı ve hizmet kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ziyarette, belde sakinlerine daha iyi hizmet sunulması ve mevcut altyapı sorunlarının çözülmesi için planlanan projeler ele alındı.