Gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’da katılım sağladı.

Toplantıda veliler ile bir araya gelen İlçe Müdürü Aksoy, bire bir görüştü.

Düzenlenen toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitim faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulunduklarını belirten Aksoy, “Kurslara ve rehberlik çalışmalarına yönelik yapılacak çalışmaları kararlaştırdık. İlçemizde yaygınlaştırdığımız okul kıyafeti uygulaması hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Uygulamaya desteklerinden dolayı velilerimize teşekkür ederim. Toplantıyı düzenleyen değerli okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve toplantıya katılan kıymetli velilerimize teşekkür ediyor, başarılı eğitim yılı diliyorum” dedi.