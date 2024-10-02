Altınkaynak, okul pansiyonunda öğrencilerin ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunarak, öğrencilere sunulan hizmetlerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, pansiyondaki düzenlemeler ve öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendiren Altınkaynak, okul idaresi ve öğretmenlerle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Eğitimde gösterdikleri özverili çalışmalar için idarecilere ve öğretmenlere teşekkür eden Altınkaynak, pansiyonda sağlanan olanakların öğrencilerin başarılarına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, onların görüş ve önerilerini de dinleyerek, eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçlarına büyük önem verdiklerini ifade etti.