Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun’daki okulları ziyaret etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun ilçesinde bir dizi okul ziyaretinde bulunarak eğitim ve öğretim faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler kapsamında Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulu, Agahefendi İlkokulu ve yapımı devam eden Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunu incelendi.

İl Müdürü Altınkaynak, okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim faaliyetleri, fiziki şartlar ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Yapımı süren Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunu inşaatını yerinde inceleyen Altınkaynak, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Ziyaretler sırasında öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü, eğitim ve öğretime ilişkin projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Altınkaynak, okul yöneticilerine ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.