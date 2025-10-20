Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle bir araya gelmek amacıyla TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen İl Müdürü Altınkaynak, öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini ve beklentilerini dinledi. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Altınkaynak, eğitime olan ilgilerinin ve motivasyonlarının kendisini memnun ettiğini ifade etti.

Altınkaynak, öğretmenlerle de bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinleyen Altınkaynak, güçlü bir eğitim ortamı oluşturmanın ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Altınkaynak, “Eğitimde başarı, öğretmenlerimizin fedakârlığı ve öğrencilerimizin gayretiyle mümkündür. Her bir öğretmenimiz, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza yön veren en değerli rehberdir” dedi.

Okulun fiziki durumunu ve eğitim ortamlarını inceleyen İl Müdürü Altınkaynak, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ziyaret sırasında okul yönetimiyle de görüşen Altınkaynak, okulun ihtiyaçları, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altınkaynak, Yozgat genelinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla okul ziyaretlerinin süreceğini belirterek, tüm okul yöneticilerine ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.