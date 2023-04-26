10 hafta galibiyetle tanışmayan Ege temsilcisi 1966 Edremitspor Teknik Direktör Polat Özkan gitmesiyle birlikte âdeta şaha kalktı.

9 haftada 15 puan toplayarak hem ligde kaldı, hem de 5 hafta yenilgi yüzü görmedi.

Genç ve Başarılı Teknik Direktör Polat Özkan yaptığı açıklamada; “Edremit’e gelirken işimiz zordu bende yapı olarak zoru severim kadromda 13 futbolcu vardı 4 tanesi 17 yaşında ve takım 12. Sırada aldım. Evet bir mucizeye imza attık takımımız 7.sırada ligi bitirdi. Görevimizi yaptık, daha çok işler yapacağız Allah bize de şampiyonluk nasip eder diye konuştu. Haber Merkezi