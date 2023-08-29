Lozan Mübadelesi'nin 100’üncü yılında Akdağmadeni'nin önemli unsurlarından olan Mübadilleri adına yaptığımız Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı’nın açılış törenine Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 1989-1999 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Harun Reşit Alımlı, mahalle muhtarları, Akdağmadeni Lozan Mübadilleri Derneği, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış programı okunan Kur'an- ı Kerim Tilavetiyle devam etti.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın “Yapılan mübadele sonrasında türlü zorluklar çekerek ilçemize yerleşen ve Akdağmadeni'nin her taşında emeği olan kıymetli mübadil vatandaşlarımızın anılarını yaşatmak için yapmış olduğumuz Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı'nın bugün burada büyük bir aile olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Yolculuk sırasında çok büyük kayıplar verildi. Kimi sevdiğini, çocuğunu, bebeğini, annesini, babasını arkada, bırakmak zorunda kaldı. Hem onların anılarını yaşatmak, hem de 1430 ila 1912 yılları arasında Osmanlı hakimiyetinde kalan kadim Türk Yurdu Selanik davasını içimizde taze tutmak inşa ettiğimiz Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı hayırlı olsun” dedi.

Kendiside mübadil bir ailenin ferdi olarak İlçeye yerleşmiş ve 1989- 1999 yılları arasında Akdağmadeni'nde Belediye Başkanlığı yapmış olan eski dönem Başkanlardan Harun Reşit Alımlı, konuşmasında eski anıları ve göç sırasında yaşanan sıkıntıları anlatarak geçmiş tarihin unutulmaması adına yapılan Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı için Belediye Başkanı Nezih Yalçın'a teşekkür etti.

Yapılan konuşmalar sorasında kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Açılış programı Ak Konak'ta düzenlenen salep ikramıyla son buldu. Mustafa Babayiğit