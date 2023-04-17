Milli Türk Talebe Birliği Geleneksel iftar Programları bu yıl 5.programı Yozgat İl Başkanlığında depremde etkilenen ve Yozgat’ta ikamet eden öğrencilerle yapıldı.

İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever yaptığı açıklamada, “Ülkemizin Ve Milletimizin Büyük Bir imtihandan geçtiği bu günlerde bizlerde deprem sonrasında maddi ve manevi olarak her türlü desteği verdik vermeye devam ediyoruz. İlimizde misafir ettiğimiz öğrenci kardeşlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Onların kendi evlerinde olduklarını sürekli ifade ediyor ve sosyal hayata yeniden adepte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Programlarımıza eşlik eden Dr. Öğretim üyesi Muhammed Samancı hocamıza teşekkür ederiz. Bayram sonunda da etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Gençlerimizle birlikte olmaya onlarla vakit geçirmeye devam edeceğiz. Yaklaşan Bayram münasebetiyle başta tüm İslam Alemi olmak üzere tüm hemşerilerimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi