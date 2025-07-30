MTTB Yozgat Şube Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, yaptığı açıklamada, tercih dönemine giren gençlere Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Yurdusever, yoğun bir sınav sürecinden geçen öğrencilerin üniversite tercihi aşamasına geldiklerini belirterek, “Bu noktada şunu vurgulamak isterim ki, Yozgat Bozok Üniversitesi çevre illerdeki üniversiteler arasında adeta bir yıldız gibi parlıyor. Nitelikli bölümleri ve güçlü akademik kadrosuyla önemli çalışmalara imza atıyor” dedi.

Yurdusever, gençlerin tercihlerinde çevre illeri değil, Yozgat’ın gözbebeği olan Bozok Üniversitesi’ni değerlendirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Gittiğimiz her platformda bu konunun önemini dile getiriyoruz. Şehrimizin güvenli, huzurlu ve ekonomik açıdan öğrenci dostu olması da tercih edilme sebeplerinden biri” diye konuştu.

Lise öğrencilerine yönelik yaptıkları etkinliklerde Bozok Üniversitesi’nin tanıtımına katkı sunduklarını söyleyen Yurdusever, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a da teşekkür etti.

“Sayın Rektörümüz Yozgat gençliği için örnek bir mücadele ortaya koyuyor” diyen Yurdusever, “Hiçbir üniversitede olmayan bir samimiyet ve ilgi kendisinde mevcut. Öğrenciler her an rektörlerine ulaşabiliyor. Bu gerçekten çok kıymetli bir durum. Hocamıza şehrimize gösterdiği tevazu ve samimiyet için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurdusever, üniversite tercihi yapacak tüm gençlere seslenerek, “Senin Şehrin, Senin Üniversiten. Tercihleriniz Yozgat için olsun,” çağrısında bulundu.