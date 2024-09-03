İkra Kuyumcu, akademik başarılarıyla dikkat çeken bir isim. 2015 yılında TEOG sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kuyumcu, 2020 yılında Özel İzmir Amerikan Koleji'nden mezun oldu. Eğitim hayatındaki başarılarını Hava Harp Okulu'nda da sürdüren Teğmen İkra Kuyumcu, buradan birincilikle mezun olmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde kısa sürede önemli başarılara imza atan Kuyumcu, 2024 yılında düzenlenen mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan plaket aldı.

Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Teğmen İkra Kuyumcu, tarihe geçen bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Konuşmasında, "Mete Han'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan 2200 yıllık Türk Devlet geleneklerine dayanan yolda yürüyeceğimize söz veriyoruz" dedi.