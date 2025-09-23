En az ilkokul mezunları olmak üzere alınan alımın açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Gelen açıklamada askeriyeye 15 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken söz konusu personel alımının internet üzerinden alındığına yer verildi.

Başvuru Şartları Neler?

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şöyle:

-Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Başvuru yapacağı kadronun gerektirdiği işleri yapmasına engel sağlık ya da bedensel sorunu olmaması,

-Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

-Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

-Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

-Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

-Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

1Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Başvuru Bilgileri

Personel alımlarına başvuru yapacak adaylar için detaylar şöyle:

TSK'ya hukuk sınıfı subay alımı yapılıyor. Muvazzaf subay alımının başvurusu başladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapıyor.

MSB'ye öğretmen ve mühendis sınıfı subay alımı da yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine sözleşmeli ve muvazzaf subay alınıyor.

4 Bin Astsubay Alımı Gerçekleşiyor

Bu alımların hemen sonrasında önümüzdeki Ekim-Kasım döneminde muvazzaf ve sözleşmeli statülere astsubay ve subay alımı yapılacak.

Söz konusu alımlarda en az 3-4 bin civarında alım yapılacağı öğrenildi.