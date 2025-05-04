Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Hakurk Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde 3 Mayıs 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyeti esnasında, mayın/el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.