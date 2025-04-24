Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü Taş; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş için tören düzenlenmesi bekleniyor.