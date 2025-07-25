Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 97 sürekli işçi alınacak. Başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kamu kurumlarına işçi alımına ilişkin yönetmelik kapsamında 3 bin 97 sürekli işçi alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, alımların 2025 yılı içerisinde yapılacağı, başvuruların ise 25-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak,

Bazı ağır suçlardan mahkum olmamak,

Terör örgütleriyle bağlantısı olmamak,

Kamusal haklardan mahrum olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak),

Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak,

Belirtilen meslek kollarına dair diploma, ustalık belgesi ya da mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin cezası ile ihraç edilmemiş olmak.

Ayrıca, her aday sadece bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

KPSS Puanı İstenen İlanlar İçin Uyarı

Bazı ilanlar için KPSS puanı şartı aranıyor. Buna göre;

Lisans mezunları için 2024 KPSS P3 puan türünden,

Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünden,

En az 60 puan alma şartı bulunuyor. Bu şartı sağlayan adaylar arasında en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılacak ve açık iş sayısının dört katı kadar aday belge kontrolüne çağrılacak.

Öncelik Hakkı Bulunan Adaylar

Öncelik hakkına sahip adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Bu adaylar arasında da başvurdukları ilan şartlarını sağlayanlar, öncelik belgelerinin tarih sırasına göre sıralanacak ve açık iş sayısının dört katı kadar kişi belge kontrolüne çağrılacak.

Başvurular Ne Zaman Sona Eriyor?

MSB’nin 3 bin 97 sürekli işçi alımına başvurular 25 Temmuz'da başladı. Adaylar başvurularını 29 Temmuz 2025 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapabilecek.

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