Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin sağlık kontrolüne götürülürken yaşadığı kötü muameleye ilişkin bir açıklama yaptı. MS hastası olan Tayfun Kahraman’ın rutin kontrole götürülürken 6,5 saat boyunca kelepçeli tutulduğunu belirten Meriç Demir Kahraman, kelepçenin eşinin bileklerindeki kan akışını durduracak şekilde sıkıldığını ve fiziki zarar verdiğini iddia etti. Kahraman, “Eşim, kelepçesinin sıkıldığını ve zarar gördüğünü söylediğinde neden inadına daha da sıkıldı? Bu talimatı kim verdi?” diye sordu.

"DOKTOR MUAYENESİNDE KOLLUK KUVVETLERİ YASAK OLMASINA RAĞMEN ODAYI TERK ETMEDİLER"

Meriç Demir Kahraman, açıklamasında eşine yapılan kötü muameleyle ilgili tutanak tutulmasının engellendiğini öne sürdü. Eşi Tayfun Kahraman’ın doktor muayenesinde kolluk kuvvetlerinin bulunmasının yasak olmasına rağmen, hukuki uyarılara rağmen muayenehaneden çıkmadıklarını belirtti. Bu durumu sorgulayan Kahraman, “Toplumun her kesiminden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleye maruz kalmasını nasıl anlamalıyız? Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız” dedi.

"TAYFUN KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ, AMA YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Meriç Demir Kahraman, daha sonra yaptığı bir paylaşımda Tayfun Kahraman’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak yaşananları kabul edemediklerini belirtti. “Dün kendisine yapılanları elbette sindirmiş değil, bunu normal karşılayıp ‘olur böyle şeyler’ diyecek değiliz. Kimse de bunu söylemesin. Yaşanan her şeyin tutanağı var, şahitleri var. Soruşturma açıldığına dair haberleri basından öğrendik” ifadelerini kullandı.

Avukatlarının konuyla ilgili süreci takip ettiğini belirten Kahraman, “Eşim Tayfun Kahraman’ın özgürlüğü şahsi bir mesele değil. Hukuk ve adaletin kırıntısı varsa bir gün bile içeride olması bütün ülkeye zulümdür, zarardır. Masumiyetimizi tartıştırmayız, haysiyetimize dokundurmayız, bir adım geri atmayız” diye konuştu.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı da X (eski Twitter) hesabından bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, Tayfun Kahraman’ın hastaneye sevkinin kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde gerçekleştirildiği savunuldu. Kelepçenin sıkılmadığı ve Kahraman’ın tehdit edilmediği belirtilen açıklamada, “Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili adli süreç başlatılacak” ifadesine yer verildi.

MERİÇ DEMİR KAHRAMAN KİMDİR?

Meriç Demir Kahraman, gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın eşidir.