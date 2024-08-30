Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin MS hastalığı nedeniyle rutin bir sağlık kontrolüne götürülürken 6,5 saat boyunca kelepçeli tutulduğunu açıkladı. Meriç Demir Kahraman, kelepçelerin aşırı sıkı olması nedeniyle eşinin bileklerinde kan akışının durduğunu ve bu durumun fiziki zarar verdiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu muamelenin ne hukuki ne de vicdani olduğunu vurguladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu muameleyi kendimize yapılmış sayıyoruz. Sorumlular hesap verecek" ifadelerini kullandı ve yasal girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

1981 yılında İzmir’de doğan Tayfun Kahraman, 1991 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yükseköğrenimini tamamladı.

Mezun olduğu üniversitede lisansüstü eğitimine devam eden Kahraman, 2006-2010 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi yönetim kurulunda iki dönem sekreter üye olarak görev aldı. 2010-2019 yıllarında ise şube başkanlığı yaptı ve 2010-2014 yılları arasında Oda genel merkezi yönetim kurulunda yer aldı. Gezi Parkı Olayları sırasında Taksim Dayanışma Bileşenleri Platformu’nun sözcülüğünü yapan Kahraman, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen grupta da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2009-2014 yılları arasında Koruma Bölge Kurulu'nda kültür ve turizm uzmanı olarak çalışan Kahraman, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden kent planlama alanında yüksek lisans, 2017 yılında ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora derecesi aldı. 2014 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışmanlık yapan Kahraman, 2019-2022 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev aldı. Ayrıca, İstanbul Belediyesi tarafından işletilen Hamidiye Kaynak Suları’nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlaması ile yargılandı. 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silivri Cezaevi'nde yazdığı "Adaleti Beklerken: Deprem, Siyaset, Kent" adlı kitap, 2023'te yayımlandı.