Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği, Boşnak golcünün yerine hızlı ve güçlü bir forvet transferi istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon için Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Portekizli çalıştırıcı, 38 yaşındaki Boşnak golcüyü yedek kulübesine çekip yerine hızlı ve güçlü bir forvet transfer etmek istiyor.

DZEKO'YA YENİ ROL: İKİNCİ FORVET

Sarı-lacivertli kulübün, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Edin Dzeko'ya "Yeni bir santrfor alacağız. Takımda kalırsan ikinci forvet olacaksın" dediği iddia edildi. Boşnak golcünün bu teklif karşısında kararını önümüzdeki günlerde kulübe bildireceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Sevilla forması giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri. Sarı-lacivertli ekibin, En-Nesyri için yakın zamanda girişimlere başlaması bekleniyor.

EDİN DZEKO'NUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp 10 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Ancak, Mourinho'nun yeni sezonda farklı bir forvet yapısına yönelmek istediği ve bu nedenle Dzeko'yu ikinci planda düşündüğü ifade ediliyor.