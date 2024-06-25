Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda başlayan kampı, sarı lacivertli takımın gelecek sezon planlamaları açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, burada 8 futbolcunun performansına göre takımdaki geleceklerini şekillendirecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleşen kampın ilk antrenmanını Mourinho yönetti.

Haberlerde belirtildiğine göre, 5 günlük süreç boyunca takımın geleceği belirlenecek ve transferlerin yanı sıra gönderilecek oyuncular da karara bağlanacak.

Kamp boyunca gözler özellikle Luan Peres, Serdar Aziz, Krunic, Zajc, Crespo, Ryan Kent, Emre Mor ve Umut Nayir gibi isimlerin üzerinde olacak.

Bu futbolcular, performanslarıyla Mourinho'nun takımdaki yerlerini güvence altına almaya çalışacaklar.

Süper Lig'in yabancı oyuncu kontenjanı 14'ten 12'ye düşürülürken, toplam kadro da 30'dan 26'ya indirilecek. Bu nedenle, Portekizli teknik direktörün yapacağı seçimler hayli önem taşıyor.